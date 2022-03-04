ArcelorMittal Кривий Ріг. Найбільший меткомбінат України зупиняє роботу

Транснаціональна металургійна корпорація ArcelorMittal 3 березня вирішила зупинити виробництво на комбінаті ArcelorMittal Кривий Ріг, повідомляє Новое время.

Як сказано у заяві компанії, це зроблено задля забезпечення безпеки людей та активів.