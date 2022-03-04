ArcelorMittal Кривий Ріг. Найбільший меткомбінат України зупиняє роботу
Транснаціональна металургійна корпорація ArcelorMittal 3 березня вирішила зупинити виробництво на комбінаті ArcelorMittal Кривий Ріг, повідомляє Новое время.
Як сказано у заяві компанії, це зроблено задля забезпечення безпеки людей та активів.
"Компанія щодня оцінювала ситуацію, і раніше обсяги виробництва було знижено до технічного мінімуму — приблизно третини від нормального рівня виробництва. Сьогодні розпочався процес зупинення всіх доменних печей. Процес безпечної зупинки цих активів при збереженні їхньої цілісності займе від 7 до 10 днів", — заявили в ArcelorMittal.