CNN: в Україні вже 90% російських військ, стягнутих до кордону

На території України вже знаходяться 90% російських сил, які Росія місяцями стягувала до українських кордонів, повідомляє Новое время.

Про це пише CNN з посиланням на неназваного держслужбовця Пентагону.

Зазначається, що, за словами джерела, Росія перекинула 90% своєї "завчасно підготовленої бойової сили" в Україну. Чиновник також додав, що окупанти стали інтенсивніше обстрілювати міста Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь.

Він зазначив, що Маріуполь перебуває під контролем України, але окупанти наступають на місто з півночі та з боку моря з очевидним наміром його ізолювати.

За його словами, Росія не "вичерпала енергію" і все ще має в наявності "більшість своєї загальної бойової могутності".