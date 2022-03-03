Держспецзв'язку: українці більше не зможуть зателефонувати на російські номери

Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Держспецзв’язку.

Такі заходи потрібні для того, аби російські військові не мали змоги передавати інформацію з українських телефонів у Росію та Білорусь. Також подібні обмеження діють для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком.

Крім того, мобільні оператори обмежили можливість активації недавно придбаних мобільних карток. Це зроблено для того, щоб окупаційні війська не могли викрадати SIM-картки і використовувати їх.

У службі нагадали, що окупанти не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передавання даних, тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів в українців.

Держспецзв’язку рекомендує встановити PIN-код для SIM-картки, а також пароль на телефон.

У випадку викрадення телефону необхідно негайно повідомити про це мобільного оператора за допомогою інших засобів звʼязку (інтернет-підтримка, телефон іншої людини). Телефони з викраденими SIM-картками перестануть обслуговуватися.