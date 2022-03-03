США запроваджують санкції проти Пєскова, Пригожина та Ротенбергів

У США оголосили, що запроваджують санкції проти соратників Володимира Путіна, російської еліти та членів їхніх сімей через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Зокрема, акції торкнуться:

президента "Транснефти" Миколи Токарєва, його дружини Галини, дочки Маї та двох його компаній із продажу елітної нерухомості;

бізнесмена Бориса Ротенберга, його дружини Карини та синів Романа і Дениса;

бізнесмена Аркадія Ротенберга, його синів Павла та Ігоря та дочки Лілії;

голови "ВЭБ.РФ" Ігоря Шувалова, його п'яти компаній, його дочки Ольги, сина Євгена та його компанії та літаків, дочки Марії та її компанії;

"кухаря Путіна" Євгена Пригожина, трьох його компаній, дружини Поліни, дочки Любові та сина Павла;

прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова;

мільярдера Алішера Усманова.

США запровадять санкції проти 19 російських олігархів і 47 членів їхніх сімей та близьких соратників. Усі підсанкційні особи будуть відрізані від фінансової системи США, їхні активи в США будуть заморожені, а їхнє майно – заблоковано. Вашингтон продовжить шукати та заморожувати активи російської еліти та членів їхніх сімей.

США та ЄС вже оголосили про кілька пакетів жорстких санкцій проти РФ. Захід також планує вдарити по активах багатих росіян на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.