ЄС дозволив біженцям з України жити та працювати в ЄС 3 роки

Біженці з України отримали право проживати та працювати на території країн Європейського Союзу протягом трьох років, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

"ЄС передбачає надання громадянам України та резидентам країни право жити, працювати, отримувати медичну допомогу, житло та освіту негайно на термін до одного року, без необхідності проходити тривалі процедури надання притулку. Якщо конфлікт триватиме довго, або біженці не зможуть безпечно повернутися, цей статус може бути продовжений ще на два роки" , — йдеться у повідомленні.

За даними МВС, майже 875 тисяч людей змушені були залишити свої будинки в Україні. Більш ніж половина (454 тис.) виїхали до Польщі, 116 тис. – до Угорщини, 67 тис. – до Словаччини, 45 тис. – до Румунії та 79 тис. – до Молдови, яка не входить до ЄС.