Мер Енергодару: колона техніки РФ рухається до АЕС, чути постріли

В Енергодарі колона техніки РФ вирушила в напрямку атомної електростанції, повідомляє Українська правда.

Про це заявив мер Енергодарару Дмитро Орлов.

"Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку" , – написав він.

Перед цим мер Енергодара повідомив, що після обстрілу міста та заходу російських військових на його вулиці, достеменно відомо про щонайменше двох поранених цивільних мешканців.

Енергодар - місто-супутник Запорізької атомної електростанції, яка на теперішній час є найбільшою АЕС у Європі.