Мер Енергодару: колона техніки РФ рухається до АЕС, чути постріли
В Енергодарі колона техніки РФ вирушила в напрямку атомної електростанції, повідомляє Українська правда.
Про це заявив мер Енергодарару Дмитро Орлов.
"Колона ворожої техніки вирушила в напрямку атомної електростанції. В місті чути гучні постріли, які лунають з того боку", – написав він.
Перед цим мер Енергодара повідомив, що після обстрілу міста та заходу російських військових на його вулиці, достеменно відомо про щонайменше двох поранених цивільних мешканців.
Енергодар - місто-супутник Запорізької атомної електростанції, яка на теперішній час є найбільшою АЕС у Європі.