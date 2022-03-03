Голова Донецької ОДА порівняв обстріли Маріуполя з блокадою Ленінграда

Голова Донецької обласної військової (державної) адміністрації Павло Кириленко заявив, що Росія хоче організувати Маріуполю "таку саму блокаду, як нацисти влаштували в Ленінграді", повідомляє Новое время.

За його словами, від рук російських військових загинула мешканка Майорська, протягом дня стало відомо про ще 70 поранених у Маріуполі. Точну кількість встановити складно через відсутність мобільного зв'язку у місті та прилеглих громадах.

"Знову під ударом Маріуполь — окупанти обстріляли щонайменше два мікрорайони, влучили в гіпермаркет на західній околиці, били по лікарні. У місті відсутнє електро-, водо- та теплопостачання, перекрито шляхи доставки продуктів. Росія хоче організувати місту таку саму блокаду, як нацисти влаштували в Ленінграді. Це показова розправа над містом, яке відмовилося здаватися на поталу "російському світу" , – написав Кириленко.

За словами Кириленка, обстріл розпочався в Очеретинській громаді, в Новоселівці Першій та Желанному. Увечері противник випустив дві касети РСЗВ "Град" по Торецьку, двох людей поранено, пошкоджено лінію передач і відключено два газорозподільні пункти. Електропостачання частково поновили, ремонт газопроводу розпочнуть завтра через ризик обстрілу.

Голова ОВА повідомив, що всі 19 міських котелень залишилися без газу, через що 400 житлових будинків (понад 15 тисяч жителів), вісім шкіл, дев'ять дитсадків і десять лікувальних закладів залишилися без опалення при 1 градусі тепла.