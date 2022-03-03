ЦСК: у Миколаєві підтопили фрегат "Гетьман Сагайдачний"

У Миколаєві потопили фрегат ВМС України "Гетьман Сагайдачний". Це сталося ще в перший день вторгнення Росії в Україну, але підтвердження з'явилося тільки зараз, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Флагман ВМСУ "Гетьман Сагайдачний" підтопили в порту Миколаєва. Так потрібно. Після війни швидко його піднімемо і відновимо" , - сказано в повідомленні.

Стали відомі й деталі: українські моряки підтопили судно ще 24 лютого, в перший день війни. Ймовірно, щоб у разі чого не дістався окупантам. Він стояв на ремонті в Миколаєві та був не боєздатний.

Фото: соцмережі

Флагман "Гетьман Сагайдачний" - багатоцільовий корабель Військово-Морських сил України, флагман ВМС України. Був побудований в 1990 році, в 1992 році – спущений на воду. З 2 квітня 1993 – включений до бойового складу ВМС України. Названий на честь Петра Сагайдачного.

У 2014 році перебував у Криму, і капітан корабля Роман П'ятницький відмовився виконувати накази російських військових. Весь особовий склад залишився вірним присязі та народу України.

Далі "Гетьман Сагайдачний" базувався в Одесі, а з липня 2021 року – знаходився в Миколаєві, на суднобудівно-судноремонтному заводі "Нібулон".