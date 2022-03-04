ОДА: У Херсоні окупанти планують організувати фейковий мітинг за "ХНР"

У Херсоні російські окупанти планують організувати мітинг із закликами створення "Херсонської народної республіки". Для цього вони вже звозять людей. Про це на своєму Telegram-каналі пише голова ОДА Геннадій Лагута.

Повідомляється, що 4 березня на площі Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ і кричатимуть, що Херсон - це нібито "Херсонська народна республіка".

Для цього до міста звозять два великі автобуси, 20 автомобілів, два спринтери та сім ГАЗелей.

"Звертаємось до жителів Херсона! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки" , - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти захопили місцеву телевежу. Місцеві жителі публікують у соцмережах відео, як звернення українських політиків уже почали перекладати російською мовою, спотворюючи факти.