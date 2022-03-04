Галущенко: Ми на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи
Міністр енергетики Герман Галущенко з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції заявив, що це наймасштабніша техногенна катастрофа, повідомляє Українська правда.
"Ми стоїмо на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства.
Агресор продовжує завдавати нищівних ударів по Україні. Його не зупиняють багатотисячні людські жертви та трагедії. Сьогодні він хоче знищити весь світ.
З танків, градів та іншої важкої артилерії упритул розстріляв енергоблоки найбільшої у Європі Запорізької атомної станції, чудово розуміючи катастрофічні наслідки таких дій", - пише Галущенко.
Галущенко зазначив, що з приводу ядерної та радіаційної небезпеки під час війни Україна зверталася до МАГАТЕ.
"Ми вимагали втручання цієї міжнародної організації та жорсткі рішення стосовно агресора. Але їх поки немає", – написав міністр.
У зв’язку з цим Галущенко заявив:
"…ми вимагаємо не лише фахової оцінки подій, що відбуваються, а й реального втручання, вжиття найжорсткіших заходів, у тому числі з боку НАТО та країн - володарів ядерної зброї".