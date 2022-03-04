Курс валют НБУ на 4 березня

Курс валют НБУ на 4 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 4 березня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 3 березня залишається стабільним на рівні 29.25 за 1 долар.

Курс євро не змінився та залишається на рівні 33.17 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і становив 3.64 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 39.74 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 31.81 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого не змінився і становить 7.30 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 29.254 900
EUR Євро 33.170 700
RUB Рубль 0.364 480
GBP Фунт стерлінгів 39.744 200
CHF Швейцарський франк 31.807 400
PLN Польський злотий 7,296 000
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