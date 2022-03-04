Дмитро Дубілет запускає проект Total Isolation of Russia

За словами підприємця, передові корпорації вже почали розривати зв'язки з Росією, проте більшості компаній поки що важко на це вирішитись, "тому їм потрібно допомогти", повідомляє UBR.

Колишній міністр Кабміну та один із творців monobank Дмитро Дубілет оголосив про запуск масштабного проекту Total Isolation of Russia та запросив усіх приєднатися до нього.

Мета нового проекту – блокування всіх економічних зв'язків Росії із зовнішнім світом. Про це Дубілет написав у Facebook.

"Ми запускаємо проект з кодовою назвою Total Isolation of russia. Мета – домогтися тотальної ізоляції Росії абсолютно по всіх індустріях та регіонах від цивілізованого світу", – зазначив Дубілет.

За словами підприємця, передові корпорації вже почали розривати зв'язки з Росією, проте більшості компаній поки що важко на це вирішитись, "тому їм потрібно допомогти".

"Ми не чекатимемо, поки нерішучі уряди оголосять Росії тотальні санкції. Ми почнемо системну кампанію постійного тиску на керівників компаній у всьому світі та по всіх індустріях з метою припинення будь-яких економічних зв'язків із країною, яка розв'язала війну проти України", – заявив Дубілет.

Він зазначив, що в рамках проекту регулярно створюватимуться та оновлюватимуться списки компаній, що продовжують торгівлю з Росією, по кожній галузі та кожному регіону вестиметься системна робота, а на керівників кожної фірми почнеться постійний інформаційний тиск.