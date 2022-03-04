Ближче до дефолту. S&P знизило кредитний рейтинг Росії

Міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило кредитний рейтинг Росії до CCC. В іноземній валюті – з ВВ+ та у національній валюті – з ВВВ-, менш ніж за тиждень після попереднього зниження. Про це йдеться у повідомленні агентства S&P, повідомляє Ліга.Фінанси.

Рейтинг CCC- означає, що в країни є проблеми з платоспроможністю, а можливість виплати боргів залежить від сприятливої економічної кон'юнктури.

Кредитний рейтинг Росії знизився через санкції, які суттєво збільшують ризик дефолту країни. Реакція влади країни, саме контролю над рухом капіталу із захисту рубля може обмежити здатність країни погашати свій долг.

За оцінками агентства, міжнародні санкції скоротили доступні валютні резерви Росії майже наполовину, включаючи депозити в іноземній валюті та цінні папери, зареєстровані у США, ЄС та Японії.

"Це суттєво послабило зовнішню ліквідність Росії у період зростання попиту на іноземну валюту", - повідомляє агентство.

Санкції також запровадили обмеження, які позбавляють або значно обмежують доступ російської банківської системи до світової фінансової системи, ринків та інфраструктури, повідомляють в агентстві.

Крім того, санкції з контролю за капіталом Росії спричиняють заборону на транскордонні фінансові потоки, включаючи платежі з обслуговування боргу як приватного сектора, так і держави.

У S&P вважають, що це обмежить здатність власників облігацій у національній та іноземній валюті-нерезидентах своєчасно отримувати відсотки та виплати основної суми боргу.

Попереднє зниження кредитного рейтингу S&P в іноземній валюті було менше тижня тому – з ВВВ – до BB+. Нові санкції через вторгнення до України змусили агентство переглянути рішення.

Крім того, S&P припускає, що рейтинг Росії може з ймовірністю ще знизитися. Зниження кредитного рейтингу країни ще на три кроки призведе до стану дефолту.