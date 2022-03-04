Пресслужба АЕС: Вночі окупанти обстріляли Запорізьку АЕС

На Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити. Про це, посилаючись на Telegram-канал Запорізької АЕС, повідомляє РБК-Україна.

"В результаті обстрілів військами Російської Федерації у бік Запорізької АЕС виникла пожежа!" - йдеться у повідомленні.

На станції вимагали, щоб війська РФ припинили вести вогонь з важкої техніки блоками атомної станції в Енергодарі - найбільшої АЕС у Європі

"Існує загроза ядерної небезпеки!" - наголошують працівники станції.

Наразі пожежу на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі вже локалізували та ліквідували. За даними рятувальників, на щастя, жертв та постраждалих внаслідок пригоди немає.

У службі уточнили, що пожежа була у навчально-тренувальному корпусі ЗАЕС, тобто в адміністративній частині станції.

"О 06:20 пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Представник пресслужби Запорізької АЕС Андрій Туз повідомив, що загрози розповсюдження радіації не помічено.