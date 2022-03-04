Акції європейського бізнесу зі зв'язками з РФ подешевшали на 100 мільярдів доларів

Акції європейських компаній, бізнес яких пов'язаний із РФ, подешевшали у сумі більш ніж на 100 млрд дол. за час ескалації ситуації навколо України та війни РФ проти України, повідомляє Економічна правда.

За даними агентства, на таку цифру скоротилася загальна капіталізація 22 компаній за індексом Stoxx Europe 600, яким бізнес у Росії приносить понад 5% виторгу.

Деякі акції втратили три чверті вартості з 18 лютого, коли побоювання через ескалацію навколо України помітно посилилися.

Так, акції виробника автомобілів Renault та угорської авіакомпанії Wizz Air подешевшали більш ніж на 20%.

Найбільше від розпродажу постраждали європейські банки. Індекс Stoxx 600 Banks Index упав майже на 20% порівняно з піком 10 лютого.

Найгірший результат – у австрійського Raiffeisen Bank, який втратив майже половину ринкової вартості.