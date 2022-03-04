Подоляк: Тільки закрите небо різко зупинить ескалацію

Настав час західним партнерам взяти на себе відповідальність за завершення розв'язаної Росії війни в Україні, тільки закрите небо зупинить ескалацію. Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив у Twitter﻿.

"Логіка цієї війни – нарощування ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великих містах та мирному населенню. Лише закрите небо різко зупинить ескалацію. Пора західним партнерам взяти і на себе відповідальність за закінчення війни" , - написав він у твіттер у п'ятницю.