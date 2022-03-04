Міноборони назвало втрати військ РФ з початку війни

Міноборони назвало втрати військ РФ з початку війни
Фото: Facebook

У Міністерстві оборони України опублікували﻿ дані про сумарні втрати російських військових з початку вторгнення в Україну.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - 9166 осіб,
  • танків ‒ 251 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 939 од,
  • артилерійських систем –105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 37 од,
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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