Міноборони назвало втрати військ РФ з початку війни

У Міністерстві оборони України опублікували﻿ дані про сумарні втрати російських військових з початку вторгнення в Україну.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 березня орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.