Гончаренко: Слідчі Гаазького трибуналу виїхали в Україну

Співробітники Офісу прокурора Гаазького трибуналу Каріма Хана виїхали до України для розслідування військових злочинів РФ проти України.

Про це написав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Співробітники Офісу Прокурора Гаазького трибуналу Каріма Хана виїхали до України, щоб розпочати розслідування військових злочинів Росії проти України" , - повідомив він. ﻿

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Джонсон повідомив, що кілька країн передали до Гааги справу про вторгнення РФ в Україну.