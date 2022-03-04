У Чехії вводять режим НС через наплив біженців з України

З п'ятниці, 4 березня, у Чехії запроваджується режим НП. Місцева влада прийняла рішення запровадити його на місяць, проте якщо буде така потреба, терміни можуть продовжити. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала під час брифінгу з журналістами, повідомляє УНІАН.

"До Чехії прибуло вже близько 30 тисяч біженців з України. Для більш ефективної організації їхнього розміщення в нашій країні уряд оголошує з п'ятниці, 4 березня, режим НС", - сказав прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.

Повідомляється, що у зв'язку з рекордним потоком біженців з України, у всіх регіонах країни розгорнули центри прийому та реєстрації громадян. На цей момент влада розробляє низку законопроєктів, які надали б біженцям доступ до ринку праці.