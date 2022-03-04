МВС: Під час оборони Енергодара особовий склад Нацгвардії зазнав втрат

Особовий склад Національної гвардії України зазнав втрат і загиблими, і пораненими, під час оборони Енергодара (Запорізька обл), повідомляється﻿ на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

"В особового складу Національної гвардії України втрати й поранені. Інформація уточнюється щодо кількості" , - повідомляють у відомстві.

За даними МВС, представники Запорізької атомної електростанції заявляють, що наразі на найбільшій АЕС Європи є реальна загроза ядерної небезпеки. Було відключено один блок.

"Після опівночі розпочалися активні обстріли наших позицій, які охороняла та обороняла Національна гвардія України. Противник застосовував вогонь із танків, зі стрілецької зброї, а також вогонь снайперів. Унаслідок чого сталося загорання приміщень. На базі Запорізької атомної електростанції виникла пожежа адміністративного приміщення та навчально-тренувального корпусу від обстрілів окупантами. Незважаючи на це, ворог продовжив стріляти в напрямку станції. Допустити підрозділи ДСНС до гасіння пожежі вдалося лише під ранок і частково локалізувати пожежу" , - йдеться в повідомленні.

Біля Енергодара зосереджені близько 90 одиниць техніки, а також підрозділи "кадировців" із тепловізорами та зброєю для ефективного бою в нічних умовах, додали в МВС.