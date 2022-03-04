Сенатор США закликав "прибрати" Путіна

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав "прибрати" президента Росії Володимира Путіна. Відповідну заяву він зробив у прямому ефірі Fox, повідомляє Корреспондент.

"Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця. Ви надасте своїй країні та світу велику послугу", - сказав сенатор.

Він також нагадав про Брута та Клауса фон Штауффенберга – історичних персонажів з оточення диктаторів, які робили замахи на своїх лідерів.