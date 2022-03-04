Mastercard заблокувала доступ для кількох російських банків

Міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ до своєї системи для кількох російських банків через воєнне вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться у заяві глави компанії Майкла Мібаха, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Внаслідок санкційних розпоряджень ми заблокували кілька фінансових установ у платіжній мережі Mastercard", - заявив він.

Він уточнив, що блокування відбувається у рамках запровадження санкцій проти Росії через її воєнне вторгнення в Україну. До яких саме фінансових установ закрито доступ – не повідомляється.

Зазначається, що Mastercard продовжить роботу з регулюючими органами, щоб повністю дотримуватися зобов'язань щодо дотримання вимог санкційних розпоряджень.

Мібах також заявив, що війна в Україні стала спустошливою для громадян країни.

"Наші думки з тими, кого це торкнулося", – додав він.

Також Mastercard працює із партнерами над відправкою в Україну гуманітарної допомоги.