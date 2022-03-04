Канцлер Німеччини відкинув ідею про зміну режиму в Кремлі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув ідею про "зміну режиму" в Кремлі, тобто про падіння глави російської держави Володимира Путіна. За його словами, демократію не можна експортувати в інші країни, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Зміна режиму - не найкраща перспектива" , - сказав канцлер у програмі ZDF.

Шольц закликав до припинення вогню у війні Росії з Україною і разом з тим підкреслив, що "НАТО не повинно безпосередньо протистояти Росії". Це спричинить різку ескалацію цієї складної ситуації в Україні, що призведе до великої небезпеки, попередив Шольц.

"Тому зараз не буде рішень, які призвели б до військової участі країн НАТО в цьому конфлікті" , - сказав він.

Рішення не включати імпорт газу і нафти в санкційний список Шольц обгрунтував різким зростанням цін на енергоносії в Німеччині перед вторгненням Росії. В той самий час потрібно стежити за тим, щоб залежності швидко зменшувалися, додав він.

Шольц захистив рішення уряду Німеччини поставити Україні німецькі протитанкові засоби й зенітно-ракетні комплекси. Тих, на кого напали без причини, не можна залишати, підкреслив канцлер.

"Німеччина послідовно проводила свою політику непоставки зброї в кризові зони протягом багатьох років і звичайно, буде продовжувати робити це в багатьох місцях. Але після нападу на Україну продовжувати на цьому етапі було б неправильно" , - сказав глава німецького уряду.

У зв'язку з бажанням президента України Володимира Зеленського вступити в ЄС канцлер заявив, що першими пунктами порядку денного тепер будуть рішення про прийом західнобалканських держав.