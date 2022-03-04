СБУ: Ворог поширює фейки про нібито "капітуляцію"
Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади та поширює через них брехню про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з Росією"
Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
"Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширює через них брехню про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з Росією. Заявляємо — це фейк!" — кажуть у СБУ.
У СБУ пояснюють, що окупанти прагнуть дезорієнтувати українців, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити українські війська до здачі.
СБУ просить отримувати інформацію лише з офіційних джерел та не поширювати неперевірені та недостовірні факти, оскільки їх створює ворог.