СБУ: Ворог поширює фейки про нібито "капітуляцію"

Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади та поширює через них брехню про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з Росією"

Про це йдеться у повідомленні пресслужби﻿ СБУ.

"Ворог зламав окремі сайти регіональних органів влади і місцевого самоврядування та поширює через них брехню про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з Росією. Заявляємо — це фейк!" — кажуть у СБУ. ﻿

У СБУ пояснюють, що окупанти прагнуть дезорієнтувати українців, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити українські війська до здачі.

фото СБУ

СБУ просить отримувати інформацію лише з офіційних джерел та не поширювати неперевірені та недостовірні факти, оскільки їх створює ворог.