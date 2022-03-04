ДСНС: як діяти при обвалі будинку

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій України опублікували пам'ятку з інструкцією, що робити, якщо трапився обвал будинку.

Якщо є можливість звернутися до людей, потрібно покликати на допомогу і чекати, поки обвал будинку розберуть. У такій ситуації головне – не піддаватися паніці.

У випадку, якщо вас ніхто не чує, спробуйте звільнити руки та ноги, якщо вони заблоковані через обвал. Потім слід оцінити обстановку навколо, щоб у разі пересування та спроб вибратися не погіршити ситуацію.

ДСНС радить акуратно почати розгрібати завал у місці, де, ймовірно, можна вибратися, проте намагатися не зачепити тих елементів, на яких усе тримається.

Якщо не впевнені у своїх силах – кличте на допомогу. Якщо немає можливості зателефонувати, почніть стукати по трубах, батареях, металевих предметах, які створюють шум.

Рятувальники нагадують про те, що, перебуваючи біля споруди, де стався обвал, важливо тверезо оцінювати обстановку і не намагатися допомогти, ризикуючи власним життям.