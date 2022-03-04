ОВА: Угорщина передасть Україні 5 вантажівок гуманітарної допомоги

Уряд Угорщини передасть Україні 5 вантажівок гуманітарної допомоги через угорську екуменічну службу, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Провів робочу зустріч із Генеральним консулом Угорщини в Ужгороді Йожефом Бочкаі.Уряд сусідньої країни передасть п’ять вантажівок гуманітарної допомоги через Угорську екуменічну службу" , - повідомив він.

Серед речей першої необхідності будуть також ліки та спеціалізоване обладнання для надання невідкладної медичної допомоги, додав Микита.