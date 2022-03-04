Глава ОДА: Маріуполь залишився без зв'язку, світла та тепла

Тяжка гуманітарна ситуація залишається на півдні Донецької області станом на 09:00 4 березня. Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Маріуполі немає мобільного зв'язку, електрики, води, тепла. Міська рада підвозить воду людям автоцистернами. У разі встановлення режиму тиші перше завдання – відновити постачання електрики", - написав Кириленко у Facebook у п'ятницю.

У Мар'їнській громаді, за його словами, доба пройшла відносно спокійно. Поблизу Новомихайлівки вранці був обстріл зі 120-мм мінометів, удень були постріли ПТУР та РПГ, без жертв та руйнувань.

В Очеретинській громаді в результаті артобстрілів немає електрики в Невельському та Новоселівці Другій, частково у Верхньоторецькому, Тоненькому, Північному та Водяному. Очікується дозвіл ООС на проведення ремонтних робіт. У Комишівці вода подається за графіком. Вода відсутня у Верхньоторецькому, Орлівці, Ластівчиному, Пісках, частково у Водяному. Ніч пройшла відносно спокійно, без жертв та руйнувань.

У Покровську знеструмлено дві вулиці, було тимчасово втрачено теплопостачання у кількох будинках та соціальних установах, але вже відновлено. Без газу залишаються мешканці двох вулиць приватного сектору. Є повідомлення про влучення снарядів у будинки, але без жертв.

У Соледарській громаді ситуація контрольована, підвіз води, де немає центрального водопостачання, здійснюється за графіком. Зв'язок у всіх операторів є, окрім Київстару, Інтернет працює.

Також Київстар не працює у Костянтинівській громаді. На відділеннях Укрпошти можна придбати соціальні продукти, продовжується збір допомоги для військових та цивільних.