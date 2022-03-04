Boeing надає Україні $2 млн на гуманітарну допомогу

Компанія Boeing надає Україні пакет екстреної гуманітарної допомоги у розмірі $2 млн. Про це йдеться у прес-релізі компанії, повідомляє ЛігаБізнес.

"Конфлікт, який розгортається в Україні, веде до серйозної гуманітарної надзвичайної ситуації, і Boeing вживе заходів для підтримки українського народу", - йдеться у повідомленні.

Boeing також компенсуватиме всі внески співробітників на підтримку гуманітарної допомоги Україні в рамках благодійної програми компанії.

$1 млн буде направлено CARE для постачання продуктів харчування, води та гігієнічних засобів, а також грошової допомоги та психосоціальної підтримки постраждалим українцям, з особливою увагою до жінок, дітей та літніх людей.

Американському Червоному Хресту буде виділено $500 000, ще $250 000 підуть на допомогу у дистрибуції ліків, предметів медичного призначення та надання критичної медичної допомоги та ще $250 000 — на організації, які працюють із вразливими переміщеними особами в Україні та сусідніх країнах.