ОП: Досягти політичних цілей військовим шляхом у Росії не виходить

Радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі UAразом розповів про переговори між РФ та Україною, передає﻿ ﻿Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Арестович зазначив, що РФ поступово знижує вимоги.

"Вони вже припинили говорити про денацифікацію, зараз головне – нерозміщення в Україні окремих видів наступального озброєння" , - сказав він.

Радник голови ОП додав, що це показує, що досягти політичних цілей військовим шляхом у РФ не виходить.

Також виникла теоретична домовленість про гуманітарні коридори та конвої – безпека мирних жителів це пріоритет №1.

Детальна інформація про гуманітарні конвої буде поширена в момент їх прибуття з метою забезпечити самі конвої, йдеться в повідомленні.