ОП: Досягти політичних цілей військовим шляхом у Росії не виходить
Радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі UAразом розповів про переговори між РФ та Україною, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Арестович зазначив, що РФ поступово знижує вимоги.
"Вони вже припинили говорити про денацифікацію, зараз головне – нерозміщення в Україні окремих видів наступального озброєння", - сказав він.
Радник голови ОП додав, що це показує, що досягти політичних цілей військовим шляхом у РФ не виходить.
Також виникла теоретична домовленість про гуманітарні коридори та конвої – безпека мирних жителів це пріоритет №1.
Детальна інформація про гуманітарні конвої буде поширена в момент їх прибуття з метою забезпечити самі конвої, йдеться в повідомленні.