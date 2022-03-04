Мерія: У Житомирі окупанти здійснили ракетний удар по школі
У п'ятницю, 4 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл у Житомирі. Під обстріл потрапила школа №25. Про це заявив мер Житомира Сергій Сухомлін, повідомляє Слово і діло.
Він заявив, що фактично половину будівлі зруйновано. Наразі проводяться рятувальні роботи. Мер надасть повну інформацію про жертв та постраждалих, а також про руйнування найближчим часом.
Водночас ДСНС повідомляє, що, за попередніми даними, загиблих внаслідок удару не було.
"О 09:35 надійшла інформація, що в Житомирі внаслідок обстрілу та попадання боєприпасу в будівлю школи по вул. Мала Бердичівська, сталася руйнація в будівлі без подальшого горіння. Попередньо жертв та постраждалих немає. Евакуйовано 5 осіб. Від ДСНС залучено 40 осіб та 5 од. техніки", – йдеться у повідомленні.