Яндекс побоюється дефолту: компанія не зможе достроково погасити бонди

Компанія має $615 млн грошових коштів, тоді як вимоги про погашення бондів через припинення торгів можуть перевищити $1,2 млрд, повідомляє UBR.

Компанія "Яндекс" на даний момент не має достатніх ресурсів для повного погашення бондів у загальній сумі $1,25 млрд, власники яких мають право вимагати виплат за номіналом та нарахованими процентами. У цьому випадку компанія зіткнеться з серйозними проблемами щодо ліквідності, що негативно вплине на її можливість виконувати інші зобов'язання. Про це йдеться у заяві "Яндекса".

Як відомо, Nasdaq призупинив торги цінними паперами низки пов'язаних із Росією компаній. Серед цих паперів – акції "Яндекса", Ozon, МТС та ЦІАН.

Через п'ять днів після призупинення торгів власники бондів "Яндекса" можу вимагати погашення облігацій у загальній сумі $1,25 млрд. Але на даний момент компанія має в своєму розпорядженні приблизно $615 млн грошових коштів, з них за межами РФ - $370 млн.

"В даний час ми проводимо планування на випадок непередбачених обставин, щоб визначити, які кроки будуть вжиті в цьому відношенні та які інші джерела фінансування будуть нам доступні у випадку, якщо це право викупу буде активовано", - йдеться у повідомленні компанії.

"Яндекс" розмістив бонди з купоном 0,75% у лютому 2020 року. Купон з бондів з погашенням у березні 2025 року визначено у розмірі 0,75. 3 березня компанія виплатила купон за облігаціями, виплати заплановані кожні півроку – у березні та вересні.

Зазначимо, що компанія зареєстрована в Росії як ТОВ "Яндекс", 100% статутного капіталу якого володіє зареєстроване в Нідерландах акціонерне товариство Yandex NV