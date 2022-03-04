Зеленський: у військових РФ відбито пам'ять про Чорнобиль

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові повністю відбили пам'ять про Чорнобиль. Бо сьогодні вночі окупаційні танкісти обстрілювали Запорізьку АЕС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до громадян Росії після нічного обстрілу російськими військами Запорізької АЕС, заявив, що вони мають сказати своїй владі, що хочуть жити на землі без радіоактивного зараження.

За словами глави держави, нічна атака російськими військами Запорізької АЕС могла зупинити історію.

"Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію. Найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямим наведенням по станції. Це терор небаченого рівня... У російських військових - повністю відбита пам'ять про Чорнобиль. Про цю трагедію", - заявив Зеленський у відеозверненні у п'ятницю.

"Російські люди, як це взагалі може бути? Ми разом у 86-му році боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви повинні пам'ятати розкиданий вибухом графіт. Жертви. Ви повинні пам'ятати світіння над зруйнованим енергоблоком. Ви повинні пам'ятати евакуацію з Прип'яті та 30-кілометрової" зони Як ви могли це забути А якщо ви не забули, то вам не можна мовчати Ви повинні сказати своїй владі, вийти на вулиці й говорити, що ви хочете жити. Жити на землі без радіоактивного зараження. Радіація не знає, де межа Росії", - додав він.

Також президент України Володимир Зеленський закликав мешканців Херсона "дати знати окупантам, що знаходиться у Херсоні вони можуть лише тимчасово" .

"Для цього вони відвезли до міста чужинців. Шукають місцевих зрадників. Хочуть зробити телекартинку – начебто Херсон уже не український. З цього вони починали так звані "днр" та "лнр". Ви розумієте, що з ними потім сталося. Це треба зупинити. Херсонці, покажіть, що це ваше місто. Ви можете зупинити будь-який план окупантів", - сказав Зеленський.

Він також закликав херсонців позбутися будь-якого відчаю.

"Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас чисельністю. Який переважає нас кількістю техніки. Але який на тисячі світлових років далекий від нормальних людей, які мають гідність", - сказав президент

"Покажіть це. Наш національний прапор. Наш національний гімн. Наш національний дух. Обов'язково дайте знати окупантам, що знаходиться в Херсоні вони можуть лише тимчасово. І ніколи не зможуть володіти Херсоном. Як і будь-яким іншим містом України", - переконаний Зеленський.

На ранок 9-го дня війни кількість убитих солдатів агресора досягла 9200 осіб, заявив Володимир Зеленський.

"Наша оборона завдає ворогові максимальних втрат. Майже 9200 убитих окупантів. Ранок дев'ятого дня війни. Ми б'ємо їх під Миколаєвом. Б'ємо під Харковом. Б'ємо під Києвом", - сказав він.

За словами Зеленського, "столиця залишається ключовою мішенню для окупантів".