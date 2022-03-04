Ціни на сировину зросли після захоплення росіянами Запорізької АЕС

Світові ціни на сировину продемонстрували різке зростання після новин про обстріл Запорізької АЕС та захоплення станції росіянами. Про це повідомляє Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Цього тижня світові ціни на сировину вже продемонстрували сильне зростання з 1974 року. Найбільше подорожчала пшениця – на 40%, паладій додав 18%, кукурудза – 17%, нафта Brent вже подорожчала – на 15%, а алюміній – на 13%.

При цьому на новинах про обстріл та пожежу на Запорізькій АЕС ціни на сировину продемонстрували дуже різке зростання. Нафта подорожчала одразу на 5%.

Зростання ізоляції Росії викликає невпевненість трейдерів у майбутніх поставках енергоносіїв та іншої сировини. Крім цього, інвестори побоюються, що можливість розрахунків за російську сировину може бути дуже обмежена через західні санкції.