УЗ призначила низку додаткових поїздів зі сходу
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових поїздів на захід країни з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
12:00 – поїзд Дніпро – Львів;
15:00 – поїзд Запоріжжя – Львів;
15:00 – поїзд Лиман – Львів;
16:00 – поїзд Кривий Ріг – Львів;
18:00 – поїзд Харків – Львів;
22:00 – поїзд Харків – Львів;
22:00 – поїзд Запоріжжя – Львів;
22:00 – поїзд Кривий Ріг – Львів;
23:59 – поїзд Запоріжжя – Ужгород.
Посадка на поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна. Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку.