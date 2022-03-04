ОДА: у Миколаїв зайшли російські війська

Окупанти захопили школу в місті Баштанка та розстріляли її директора. Також військова техніка РФ уже заїхала в Миколаїв, повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

"При відході від Баштанки колона заїхала до цього населеного пункту, (окупанти - ред) увірвалися до школи, захопили її, розстріляли директора школи" , - поінформував Кім.

Також Кім повідомив, що у Миколаїв зайшли російські війська. Вхід колони ворожої техніки зафіксований з боку Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ).

Станом на 11.30 в стороні Жовтневого ведуться бої.

"По Прибузькому розбили цілу купу техніки. З Баштанки техніка також починає переміщатися" , - написав Кім.

Він також повідомив про перші жертви серед цивільних.