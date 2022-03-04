Штрафи та колонія: Держдума РФ ухвалила закон про покарання за інформацію про російських військових
Держдума Росії у третьому та заключному читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає покарання за "хибну" інформацію про російських військових в Україні., повідомляє Українська правда.
Держдума ухвалила закон про "фейки" одноголосно.
Що він передбачає:
- за свідомо неправдиві фейки – штраф від 700 тисяч до 1,5 мільйона рублів або до 3 років колонії;
- за свідомо неправдиві фейки (від посадових осіб, організованої групи, зі штучно створеними доказами або за мотивами ненависті чи ворожнечі) – штраф від 3 до 5 мільйонів рублів або від 5 до 10 років ув'язнення;
- за свідомо неправдиві фейки, які спричинили тяжкі наслідки, – від 10 до 15 років позбавлення волі;
- за заклики не використовувати російські війська для захисту інтересів Росії (якщо порушник вже притягався) – штраф від 100 тисяч до 300 тисяч рублів або до 3 років колонії;
- за заклики, що спричинили тяжкі наслідки, – штраф від 300 тисяч до мільйона рублів або до 5 років ув'язнення;
- за заклики до санкцій проти Росії (якщо порушник уже притягався) – штраф до 500 тисяч рублів або до 3 років позбавлення волі.
Майже всі нейтральні та опозиційні ЗМІ у Росії призупиняють свою роботу через цей закон. Також Радіо Свобода, Deutsche Welle, російська служба ВВС і сайт "Медуза" цієї ночі були заблоковані в Росії.
Окрім того, в Росії перестали працювати Facebook, App Store і Google Play. На думку фахівців всі ці блокування відбуваються спеціально.