AMD слідом за Intel припинив постачання в Росію та Білорусь

Провідний виробник процесорів для комп'ютерів, ноутбуків та серверів AMD оголосив про припинення поставок до РФ та Білорусії. Про це пише PCWorld, повідомляє Економічна правда.

Зокрема, AMD заявила, що припиняє всі постачання чіпів.

За даними AMD, заборона на чіпи поширюється на Білорусь.

"На підставі санкцій, введених проти Росії Сполученими Штатами та іншими країнами, в даний час AMD припиняє продаж та розповсюдження нашої продукції в Росії та Білорусі", - сказав представник AMD.

AMD – американський виробник інтегральної мікросхемної електроніки, один із найбільших виробників центральних процесорів, графічних процесорів та адаптерів, материнських плат та чіпсетів.