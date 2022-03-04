Лукашенко: Якби Білорусь втрутилася у війну, то це був би подарунок для Заходу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія не брала участі у російській війні в Україні і не планує, бо якби Білорусь втрутилася, то це був би подарунок для Заходу.﻿, повідомляє Українська правда.

"Білоруська армія у спецоперації жодної участі не брала і брати не має наміру", - заявив Лукашенко.

За його словами, Білорусь самотужки прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря.