Україна просить Червоний Хрест допомогти у створенні гуманітарних коридорів

Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів, про що Україна і Росія домовились під час другого раунду переговорів, передає﻿ пресслужба ОП.

"Україна надіслала всі необхідні запити до міжнародних організацій щодо створення спеціальних коридорів для доставки найнеобхіднішого та евакуації цивільного населення. На жаль, до цього не було згоди російської сторони.

Домовленості за результатами другого раунду перемовин України та Росії дають нам обережну надію на те, що ми нарешті зможемо допомогти нашим громадянам" , - сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. ﻿

Зазначається, що через постійні обстріли, які здійснюють російські війська, низка українських міст і сіл опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Тисячі людей потребують термінової евакуації. У цих населених пунктах бракує продуктів харчування, води, ліків, немає світла та централізованого водопостачання.