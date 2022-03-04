Відділення Приватбанку на вихідних працюватимуть у скороченому режимі

Держбанк 4 березня забезпечив роботу понад 700 відділень, 5000 банкоматів із грошима. У вихідні дні Приватбанк працюватиме з 10 до 13 години – повний список обмежень, повідомляє UBR.

Державний Приватбанк під час офіційних вихідних в Україні з 5 по 8 березня відкриватиме відділення там, де це можливо, і працюватиме у скороченому режимі – з 10 до 13 години. При цьому, обмежень на безготівкові розрахунки ні в Україні, ні за кордоном не передбачається. Про це повідомляє прес-центр банку.

Загалом українська фінансова система та система електронних платежів Нацбанку працюватимуть у вихідні дні без обмежень.

Це також стосується клієнтів ПриватБанку, які перебувають за кордоном. Вони можуть вільно використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків.

При цьому станом на сьогодні, 4 березня, Приватбанк працює в нормальному режимі – в Україні функціонують 744 відділення, 5143 банкомати з готівкою та понад 10,3 тис. терміналів на касах.

Крім того, Приватбанк скасував будь-які комісії за переведення в готівку карт та рахунків у відділеннях банку.

Водночас діють обмеження на зняття готівки у банкоматах Приватбанку: не більше 20 тис. грн за три години та 100 тис. грн – на добу. У банкоматах інших банків: 1000 грн/одна операція та 15 тис. грн о третій годині.