ОДА: У Мелітополі окупанти захопили телевежу

У Мелітополі російсько-окупаційні війська оточили телевежу. Зараз вона перебуває під їхнім контролем. Про це заявляє Запорізька військова обласна адміністрація, повідомляє РБК-Україна.

"Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем", - йдеться у повідомленні.

Як інформують в ОДА з посиланням на джерела в СБУ, окупанти встановили своє обладнання на телевежі міста та розпочали трансляцію російських телеканалів.

Раніше окупанти також захопили телевежу у Херсоні. У місті та області вже почали транслювати російські канали.