Найбільші VPN-сервіси припиняють роботу у Росії

Кіберполіція України заявила про зупинення співпраці VPN-сервісів із Росією. Низка сервісів попереджають DDoS-атаки в Україні та збирають кошти на ЗСУ, повідомляє UBR.

Найбільші VPN-сервіси у всьому світі почали припиняти співпрацю з Росією. Так, компанії KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe фільтрують трафік та блокують пропагандистські сайти РФ. Про це повідомляє прес-центр Кіберполіції України.

Загалом понад десять VPN-сервісів працюють у співпраці з українською поліцією, допомагаючи запобігати DDoS-атакам на різні сайти. А VPN-сервіси Proton, KeepSolid переводять до 30% своїх доходів на потреби української армії. Крім того, Vpnunlimited вирішив надати українцям рік безкоштовного користування за промокодом StopRussianAggression.