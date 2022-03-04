Кулеба: РФ намагається зруйнувати Україну, як Сирію
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія намагається зруйнувати Україну такою ж тактикою, якою вона зруйнувала Сирію, повідомляє Українська правда.
"Росія намагається зруйнувати Україну такою ж тактикою, якою вона зруйнувала Сирію. Ми не повинні цього дозволити в серці Європи.
Наша держава готова воювати, ми продовжуємо боротися проти російської навали, але ми потребуємо негайної допомогти у відбитті російських атак у повітрі.
Якщо ви цього не зробите, вам доведеться розділити відповідальність за життя та страждання цивільного населення України, які гинуть від ракетних обстрілів російських літаків", - заявив Кулеба у зверненні до НАТО.
Кулеба вчергове закликав НАТО вжити термінових заходів задля закриття українського неба від нападів Росії в повітрі, а також попросив передати Україні бойові літаки, за допомогою яких Повітряні сили Збройних сил України зможуть ефективно протидіяти російській військовій авіації.
"Війна Путіна проти України розвивається таким чином, що настане момент, коли країни НАТО будуть готові забезпечити Україну буквально всім, аби зупинити Росію від нападу на всю Європу та перетворення життя європейських країн на жахіття. Я хочу вірити, що ви почнете діяти рішуче, поки ще не пізно", - підкреслює Кулеба.