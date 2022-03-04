Кулеба: РФ намагається зруйнувати Україну, як Сирію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія намагається зруйнувати Україну такою ж тактикою, якою вона зруйнувала Сирію, повідомляє Українська правда.

"Росія намагається зруйнувати Україну такою ж тактикою, якою вона зруйнувала Сирію. Ми не повинні цього дозволити в серці Європи.

Наша держава готова воювати, ми продовжуємо боротися проти російської навали, але ми потребуємо негайної допомогти у відбитті російських атак у повітрі.

Якщо ви цього не зробите, вам доведеться розділити відповідальність за життя та страждання цивільного населення України, які гинуть від ракетних обстрілів російських літаків", - заявив Кулеба у зверненні до НАТО.

Кулеба вчергове закликав НАТО вжити термінових заходів задля закриття українського неба від нападів Росії в повітрі, а також попросив передати Україні бойові літаки, за допомогою яких Повітряні сили Збройних сил України зможуть ефективно протидіяти російській військовій авіації.