Столтенберг: НАТО не є стороною конфлікту в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначає, що Альянс не є стороною конфлікту в Україні та не прагне війни з Росією. Про це Столтенберг сказав на спільній пресконференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі, повідомляє УНІАН.

За словами генсека, сьогодні глави МЗС країн Альянсу зустрічаються для консультацій і координації відповіді на грубе вторгнення Росії в Україну і щодо наслідків, що далеко йдуть.

"Ми засуджуємо атаки на громадянське населення і також протягом ночі ми бачили повідомлення про напад на атомну електростанцію. Це демонструє зухвалість цієї війни та важливість припинення її, важливість того, щоб Росія вивела всі свої сили та сумлінно брала участь у дипломатичних зусиллях", - наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар додав, що країни-члени запровадили проти Росії безпрецедентні санкції, а також надають підтримку Україні.