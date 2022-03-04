У Міноборони закликали українців в окупованих містах до народного опору

Частину території України захопили російські окупанти, і настав час чинити їм народний опір, написало Міністерство оборони у Facebook.

"Танковий батальйон із 30 танків, який уперся в позиції наших ЗСУ, втратить 5-6 танків, але не боєздатність. Якщо зупинити або знищити тилові колони, що везуть для танків боєприпаси, пальне, запасні частини, ремонтників, то батальйон стає недієздатним повністю" , - йдеться у повідомленні.

У Міноборони пояснили, що ворожі тиловики є легкою мішенню - вони не броньовані, їх охороняють солдати без досвіду.

"Навіть прості засоби на зразок звалених дерев дозволять спалити і знищити колону і взяти полонених. Перекриваємо тилове постачання - завершимо війну за лічені дні" , - йдеться в повідомленні.

При цьому в Міноборони наголосили, що така тактика стосується лише територій, де перебуває ворог.