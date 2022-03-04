"Київ цифровий" змінив звуковий сигнал повітряної тривоги

Додаток «Київ Цифровий» змінив звуковий сигнал для сповіщень повітряної тривоги. Про це повідомляє в Telegram команда «Київ Цифровий».

Зазначається, що тепер у разі тривоги сповіщення надходитимуть зі спеціальним звуком.

Щоб почути його, потрібно збільшити гучність звуку в телефоні та увімкнути звукові сповіщення для «Київ Цифрової».

Як увімкнути звукові оповіщення на iOS?

Виберіть «Параметри» — «Київ цифровий» — «Сповіщення» та увімкніть «Звуки» кнопкою-перемикачем.

Як увімкнути звукові повідомлення на Android?

Виберіть «Налаштування» — «Програми» — «Київ Цифровий» — «Сповіщення» та увімкніть «Дозволити звук» кнопкою-перемикачем.

Також у додаток додали у швидкий доступ розділ «Важливо знати» з відповідями на актуальні питання під час воєнного стану.