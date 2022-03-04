Volkswagen, Skoda та Suzuki залишають Росію

Концерн Volkswagen оголосив про зупинку виробництва автомобілів Volkswagen і Skoda на заводах у Калузі та Нижньому Новгороді та припинення поставок до Росії, повідомляє Автоцентр.

«На тлі нападу Росії на Україну Volkswagen ухвалив рішення зупинити випуск автомобілів на підприємствах у Калузі та Нижньому Новгороді аж до подальших розпоряджень. Постачання автомобілів до країни з-за кордону теж буде негайно припинено», — йдеться в офіційній заяві німецького автоконцерну у Twitter.

Раніше Volkswagen Group оголосили про припинення поставок в Росію нових автомобілів всіх брендів, що входять до складу концерну, включаючи Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini і Ducati.

З 4 березня на заводі в Санкт-Петербурзі зупинено виробництво автомобілів Toyota RAV4 та Toyota Camry. Постачання автомобілів японської марки також зупинено.

Також до санкцій проти Росії приєдналася компанія Suzuki. Японська марка припиняє продажі своїх автомобілів та мотоциклів на ринку агресора. У росіян більше немає можливості придбати нові кросовери Suzuki Vitara та SX4, позашляховик Jimny нового покоління, а також мотоцикли V-Storm 650 ABS, V-Storm 650XT ABS, V-Storm 1050 та V-Storm 1050XT.

Припинили постачання автомобілів та іншої своєї продукції в Росію компанії Mazda та Honda, а Nissan оголосив про зупинку експорту кросовера Pathfinder нового покоління, яке випускає завод компанії в США. Також постачання своєї продукції зупинили Mercedes-Benz та BMW.

На цьому тлі автозапчастини в Росії подорожчали на 30-50%, а, за деякими даними, вдвічі. І це не лише оригінальні комплектуючі, а й аналоги.