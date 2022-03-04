МЗС Іспанії: НАТО обговорюватиме закриття неба над Україною

НАТО може підтримати впровадження забороненої для польотів зони над Україною. Переговори щодо цього розпочнуться вже сьогодні, 4 березня.﻿ Про це, з посиланням на видання Onet.pl, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як інформує видання, з відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

"Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе введення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення має відбутися в п'ятницю під час саміту військового Альянсу під проводом США" , - йдеться в повідомленні.

24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Сьогодні триває дев'ятий день війни. Війська і техніка агресора підібралися впритул до столиці, але Київ тримає оборону.

Президент України Володимир Зеленський закликає західних союзників запровадити безпілотну зону над українською територією силами НАТО, або ж надати нашій країни літаки, аби припинити масові ракетні обстріли України російськими військами.