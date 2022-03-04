До Євросоюзу можна поїхати безкоштовно. Список країн

Українців звільнено від плати за залізничні квитки до Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Франції, Бельгії та Данії, повідомляє Українські Новини.

Українців звільнено від плати за залізничні квитки до Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Франції, Бельгії та Данії.

"Залізничні компанії ЄС пропонують українським біженцям безкоштовний проїзд. Оператори поїздів по всій Європі тепер пропонують безкоштовний залізничний транспорт українцям, які змушені залишати свої будинки в пошуках безпеки через криваву війну, яку веде Росія. Так, громадяни з українським паспортом або ID-картою звільняються від плати за залізничні квитки до Польщі, Німеччини, Австрії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Франції, Бельгії та Данії", - йдеться в ньому.

Національний залізничний перевізник Німеччини Deutsche Bahn заявив, що готовий додати вагони до поїздів, що курсують із Польщі до Берліна, і якщо потрібно - запустити додаткові потяги для збільшення пропускної спроможності.

В даний час із Польщі до Німеччини щодня курсує до восьми поїздів далекого сполучення "Євросіті", які відправляються з Варшави, Гданська, Перемишля, Кракова та Вроцлава.