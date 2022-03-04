МОЗ: Радіаційний фон у Запорізькій області залишається без змін
За даними Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін, передає пресслужба.
За результатами планових моніторингових досліджень, радіаційний фон не несе загрози життю та здоров’ю населення.
Встановлено, що радіаційний гамма фон не перевищує властивий для цієї території природний фон:
- Енергодар – 9-12 мкР/год;
- Мелітополь – 9-12 мкР/год;
- смт. К-Дніпровка – 11.2 мкР/год;
- Бердянськ, Оріхів, Токмак, смт Чернігівка, смт Андріївка — 12.5 мкР/год;
- Пологи – 11-14 мкР/год;
- Василівка – 16 мкР/год;
- Херсон – 8-10 мкР/год.
"Звертаємося до громадян із проханням зберігати спокій і не скуповувати в аптеках препарати йоду, а в магазинах — йодовану сіль. Йодна профілактика здійснюється лише після офіційного оповіщення в ЗМІ", - написали в МОЗ.