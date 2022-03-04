МОЗ: Радіаційний фон у Запорізькій області залишається без змін

За даними﻿ Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін, передає﻿ пресслужба.

За результатами планових моніторингових досліджень, радіаційний фон не несе загрози життю та здоров’ю населення.

Встановлено, що радіаційний гамма фон не перевищує властивий для цієї території природний фон:

Енергодар – 9-12 мкР/год;

Мелітополь – 9-12 мкР/год;

смт. К-Дніпровка – 11.2 мкР/год;

Бердянськ, Оріхів, Токмак, смт Чернігівка, смт Андріївка — 12.5 мкР/год;

Пологи – 11-14 мкР/год;

Василівка – 16 мкР/год;

Херсон – 8-10 мкР/год.