МОЗ: Радіаційний фон у Запорізькій області залишається без змін

МОЗ: Радіаційний фон у Запорізькій області залишається без змін

За даними﻿ Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін, передає﻿ пресслужба.

За результатами планових моніторингових досліджень, радіаційний фон не несе загрози життю та здоров’ю населення.

Встановлено, що радіаційний гамма фон не перевищує властивий для цієї території природний фон:

  • Енергодар – 9-12 мкР/год;
  • Мелітополь – 9-12 мкР/год;
  • смт. К-Дніпровка – 11.2 мкР/год;
  • Бердянськ, Оріхів, Токмак, смт Чернігівка, смт Андріївка — 12.5 мкР/год;
  • Пологи – 11-14 мкР/год;
  • Василівка – 16 мкР/год;
  • Херсон – 8-10 мкР/год.
"Звертаємося до громадян із проханням зберігати спокій і не скуповувати в аптеках препарати йоду, а в магазинах — йодовану сіль. Йодна профілактика здійснюється лише після офіційного оповіщення в ЗМІ", - написали в МОЗ.﻿
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